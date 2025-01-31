Reuters: в Европе отменили лимит цен на газ

Евросоюз отменил предельный уровень цен на «голубое топливо», который был введен во время энергетического кризиса в 2022 году, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Reuters.

Действие ограничения максимальных цен на газ в Европе заканчивается 31 января. Его не стали продлевать.

По данным издания, лимит цен на газ могли оставить в том случае, если бы стоимость «голубого топлива» увеличилась до необычно высокого уровня на фоне отказа от российского энергоресурса.

Ограничение продлили бы, если цены на газ в Европе достигли 180 евро за мегаватт-час. Такого значения не было с начала энергетического кризиса в Европе в 2022 году.

Тогда цена на газ превысила 300 евро за мегаватт-час. Один из дипломатов ЕС отметил, что с того времени в Европе «не попадали в ситуацию», когда стоимость газа была бы настолько высокой.

При этом мнения европейских стран по поводу отмены ограничений разделились. Так, в Германии считали, что мера нарушит функционирование энергетических рынков. Италия, напротив, хотела сохранить лимит цен на газ и изменить его, чтобы ограничить цены на более низких уровнях.

Ранее глава Еврокомиссии рассказала, что Европа утратила конкурентоспособность из-за высоких цен на газ. Это стало следствием отказа от российских энергоресурсов.