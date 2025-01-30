Глава ЕК: Европа утратила конкурентоспособность из-за цен на газ

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа потеряла конкурентоспособность из-за высоких цен на нефть и газ. Это стало следствием отказа от российских энергоресурсов, сообщает РИА Новости .

Глава ЕК сказала, что европейские жители и предприятия столкнулись с «заоблачными» затратами на электроэнергию. Некоторые до сих пор не расплатились.

Все это произошло на фоне того, что Европа практически прекратила импорт газа из России. По словам фон дер Ляйен, он сократился на 75%. Также это касается поставок нефти.

Отказ от российских энергоресурсов привел к тому, что некоторые предприятия в Европе стали закрываться, а где-то упало производство. В III квартале 2024 года индекс промпроизводства в ЕС опустился до 98,3.

Компании также страдают от высоких расходов на электроэнергию. Из-за снижения промпроизводства и трат ЕС стал отставать от США и Китая.

Глава ЕК заявила, что конкурентоспособность ЕС зависит от низких цен на газ и нефть. Добиваться этого Европа будет, по словам фон дер Ляйен, с помощью поисков других поставщиков. Однако и этот способ не считают надежным, как отмечал экс-глава ЕЦБ Марио Драги.

Ранее стало известно, что в Европе рассматривают возобновление закупок газа у России. Данная идея на этапе предварительных обсуждений вызвала негативную реакцию у ближайших союзников Украины в ЕС.