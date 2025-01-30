Спасительная идея: в Европе рассматривают возобновление закупок газа у России
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Чиновники в Европе обсуждают, стоит ли вернуться к закупкам трубопроводного газа из России в рамках возможного соглашения по украинскому конфликту, сообщает РБК.
Как пишет Financial Times, сторонники возобновления закупок считают, что это поможет уменьшить высокие цены на энергоносители в ЕС, побудит РФ к переговорам и даст Москве и Киеву основание для прекращения огня.
При этом данная идея на этапе предварительных обсуждений вызвала негативную реакцию у ближайших союзников Украины в Евросоюзе. Инициативу по закупке «голубого топлива» у РФ одобрил ряд должностных лиц из ФРГ и Венгрии и еще нескольких стран. Но дипломаты и чиновники стран Восточной Европы этим предложением были разгневаны.
Сейчас главными поставщиками газа в европейские страны являются Норвегия и США. Также американский бизнес опасается перезапуска транзита российского газа, который может сделать их ресурсы неконкурентоспособными.