В Воскресенске отметили День деревни Ратчино

Жители деревни Ратчино 16 октября собрались в местном Доме культуры на День деревни. В программе были концерт, поздравления семей с новорожденными и чествование юбиляров, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В фойе Дома культуры организовали фотозону, чаепитие со сладостями и детские мастер-классы. Концерт открыл образцовый коллектив «Фольклорный театр Вечерка».

Депутат совета депутатов городского округа Воскресенск Андрей Баранов поздравил жителей. Он отметил их трудолюбие, отзывчивость и талант, подчеркнув вклад в благоустройство деревни.

На сцену пригласили семьи, в которых в этом году родились Милана Ерофеева, София Владимирова, Алия Турсунова и Анастасия Новоженова. Родителям вручили подарки. Младшая группа вокального коллектива «Конфетти» исполнила для малышей и их близких песню «Чебурашка».

В концерте выступили хореографические коллективы Дома культуры поселка Хорлово, Мария Гурман, Ксения Гурман, Светлана Воронцова, Дмитрий Зоткин, Ирина Семенова, Ярослав Капитанов, вокальный ансамбль «Prima voce» и хореографический коллектив «Каблучок» Дома культуры деревни Ратчино.

Центральным событием стало чествование долгожителей и юбиляров. Для жителей, которым в этом году исполнилось 85, 80 и 75 лет, подготовили памятные сувениры, цветы и музыкальные поздравления.

Кульминацией праздника стала лотерея для участников программы «Активное долголетие». Победители получили памятные и полезные подарки под аплодисменты зала.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.