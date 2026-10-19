Компания из Мытищ создала игровую площадку в «Коломенском»

Компания «Лебер» с производством в Мытищах создала по индивидуальному проекту детскую площадку в московском музее-заповеднике «Коломенское». Пространство площадью более 4 тыс. кв. м рассчитано на детей разных возрастов, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Площадка объединила игровые зоны, искусственные холмы и крупные тематические объекты, связанные с природой и историей парка. Команда выбрала индивидуальные формы, сюжеты и материалы, чтобы вписать современную инфраструктуру в историко-культурный и природный контекст «Коломенского».

Игровые объекты сочетаются с растительностью и существующим рельефом, а крупные формы служат визуальными ориентирами. Для малышей предусмотрены простые и спокойные занятия, для старших детей — маршруты с перепадами высот и элементами, требующими координации и самостоятельного выбора пути.

Фигуры капусты и моркови превратили в игровые и архитектурные объекты. Один из заметных элементов — навес в форме моркови с песочной зоной. Искусственные холмы и тоннели создают дополнительные маршруты: дети могут перемещаться между уровнями и придумывать собственные сценарии движения.

В оформлении использовали дерево, металл, канатные элементы и прорезиненное покрытие искусственного рельефа. Разные фактуры разнообразят тактильный и двигательный опыт. Рядом оборудовали места отдыха для взрослых, в том числе гамаки, откуда родители могут наблюдать за детьми.

«Это знаковое место для Москвы, с сильным историческим и природным контекстом, и нам было важно создать здесь современное детское пространство, которое органично встроится в масштабный проект благоустройства», — отметил директор по маркетингу «Лебера» Игорь Шаповалов.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе регулярно модернизируют как сами детские игровые площадки, так и их элементы.

«Состояние детских игровых площадок всегда привлекает внимание родителей, неравнодушных жителей. Со своей стороны мы на протяжении более 10 лет занимаемся обустройством этих важных объектов, чтобы ребятишки разного возраста с удовольствием гуляли и играли во дворах. Песочницы, качели, горки, тематические площадки, посвященные физике, географии или космосу — это все делает прогулки малышей интересными, развивающими», — сказал Воробьев.