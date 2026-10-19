Психолог рассказал, как воспоминания помогают раскрывать преступления

Перед беседой Каменев не изучает материалы дела, чтобы избежать предвзятости. Обычно работа занимает два-три часа, затем психолог передает следователю видеозапись. Зацепкой может стать мелочь: однажды выйти на преступника помогло воспоминание о белых кроссовках с зелеными шнурками.

Метод не позволяет вспомнить то, чего человек не видел или не слышал. Так, свидетельница исчезновения подруги смогла восстановить лишь фрагмент номера машины: с того расстояния она физически не могла разобрать все цифры.

Недавно Каменев беседовал с Алексеем Гаськовым, приговоренным к пожизненному заключению за десять убийств. Тот заявил о более чем сотне жертв. Психолог считает, что неизвестные следствию эпизоды есть, но подчеркивает: слова Гаськова требуют детального анализа.

«Важно, что мы помогаем очевидцам справиться с психологическими проблемами, связанными с трагедией. В этом и заключается уникальность и гуманность метода активизации памяти», — сказал Каменев.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.