Мусульмане в Грузии выступили против ограничений на хиджабы в Азербайджане

В грузинском Марнеули прошли демонстрации против новых требований к школьной форме в соседнем Азербайджане. Часть верующих видит в них запрет на хиджабы, сообщает «Царьград» .

В сентябре правительство Азербайджана уточнило требования к школьной форме. Новые правила исключают элементы одежды, противоречащие светскому характеру образования. Часть верующих восприняла эти формулировки как фактический запрет на ношение хиджаба в школах.

По данным корреспондента газеты в Тбилиси, участники шествий в Марнеули несли плакаты с лозунгом «Хиджабы не мешают образованию». Они выступали за свободу выбора одежды.

Как сообщает Radio Marneuli, демонстранты опасаются, что ограничения в соседней стране создадут прецедент и повлияют на восприятие религиозных традиций в регионе. Представители местной мечети поддержали протестующих и осудили запрет, ссылаясь на обычаи верующих.

В самой Грузии закон не запрещает носить хиджаб, власти не вводят подобных ограничений. Мусульмане составляют около 10% четырехмиллионного населения страны, где основная религия — христианство.

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