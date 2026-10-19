Экс-разведчик США заявил, что пришельцы после крушения в 1947 году умерли от голода

Бывший американский разведчик Джей Страттон утверждает, что пришельцы, якобы выжившие после крушения корабля в США в 1947 году, отказались от еды и умерли, сообщает «Царьград» .

Страттон изложил эту версию в книге «Из тени: Вся правда о разумной внеземной жизни». Выдержки опубликовала Daily Star. По словам автора, сведения ему передал анонимный источник.

«Кто-то погиб сразу. Другие, предположительно, были живы, но вскоре умерли, потому что отказались общаться и есть. Контакты с ними были ограниченными и безрезультатными», — написал Страттон.

Он больше 16 лет изучал аномалии для правительства США. После отставки в 2022 году он неоднократно заявлял, что представители спецслужб и армии скрывают обломки инопланетных кораблей и останки пришельцев.

Официальная версия Розуэлльского инцидента не подтверждает эти утверждения: в 1947 году в Нью-Мексико разбился разведывательный аэростат, с помощью которого военные следили за советскими ядерными испытаниями.

Ранее неназванный бывший сотрудник Пентагона также назвал инцидент падением инопланетного корабля. Он сослался на сведения от астронавта Эда Митчелла.

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