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Станка на стенку: в Челябинске около 20 подростков сошлись в жестокой драке

Происшествия

В Челябинске полицейские ищут участников массовой драки, которая произошла на одной из улиц Ленинского района вечером 18 октября, сообщает 74.RU.

Потасовку возле подъезда дома № 3 на улице Руставели устроили подростки. Когда дело дошло до жесткой драки, избитые мальчики позвали на помощь приятелей.

В Сети появились кадры с места происшествия. В ролике запечатлено, как подростки избивают друг друга кулаками. Некоторые падают за землю — их добивают ногами.

Всего в бою стенка на стенку сошлись около 20 ребят. Полицейские устанавливают учамтников конфликта.

Четверо предполагаемых участников уже допрошены. Продолжается установление всех обстоятельств и причин инцидента.

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