Глава Одинцовского округа поздравил сотрудников комбината «Доброе кафе»

Андрей Иванов поздравил работников комбината питания «Доброе кафе» в преддверии профессионального праздника. Благодарственные письма получили 17 поваров и заведующих производством из школ и детских садов Одинцовского округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Работники общепита ежегодно отмечают в октябре Международный день повара и День работников пищевой промышленности. Глава Одинцовского округа Андрей Иванов поздравил коллектив «Доброго кафе» и поблагодарил всех сотрудников за добросовестный труд.

«С появлением «Доброго кафе» качество питания и обслуживания в Одинцовском округе вышло на принципиально новый уровень. И этот результат стал возможен благодаря вам и вашим коллегам», — отметил Андрей Иванов.

Глава округа подчеркнул особую ответственность работников, которые кормят детей: им необходимо учитывать пищевые привычки, предпочтения и ограничения по здоровью, делать блюда аппетитными и приучать ребят к здоровому питанию. Благодарственные письма вручили 17 поварам и заведующим производством, работающим в школах и детских садах.

Муниципальный комбинат «Доброе кафе» начал работу в 2022 году по решению главы округа. Сейчас он обслуживает 74 школы и 112 детских садов. В течение учебного года горячее питание ежедневно получают более 60 тыс. детей. В комбинате работают свыше тысячи человек.

«В школьном меню появляются новые блюда, а в этом году мы начали внедрять вендинговые автоматы с перекусами и горячими напитками. Первый такой комплекс уже работает в школе «Багратион», следующие планируем запустить в гимназии № 4 и Зареченской школе», — сообщил Андрей Иванов.

Он отметил, что автоматы особенно удобны для ребят, которые остаются на дополнительные занятия после уроков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что особое значение имеет большая социальная программа в школах, которая реализуется также для поддержки детей.

«Большая социальная программа, которая также имеет значение для детей, получающих бесплатное питание. Это дети из семей, где отцы или близкие участвуют в СВО. Здесь важен каждый момент, каждый нюанс», — подчеркнул Воробьев.