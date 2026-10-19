Два дома в ЖК «Пехра» в Балашихе прошли проверку на соответствие проекту

Главгосстройнадзор Московской области выдал заключение о соответствии проектной документации двум жилым домам в ЖК «Пехра» на улице Трубецкой в Балашихе, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Дома № 8 и № 8.1 построены в рамках седьмого пускового комплекса жилого проекта комфорт-класса. Первый корпус — многосекционное здание переменной этажности высотой до 26 этажей на 1484 квартиры. Второй — десятиэтажный дом на 40 квартир.

Строительство комплекса велось с сентября 2024 года по октябрь 2026 года. Заключение Главгосстройнадзора подтверждает, что объекты отвечают требованиям проектной документации.

ЖК «Пехра» развивается по принципу комплексной жилой застройки. На территории уже построены 10 жилых домов, поликлиника со взрослым и детским отделениями на 100 и 50 посещений в смену соответственно, детский сад на 120 мест, школа искусств и центр дополнительного образования.

Во дворах оборудованы детские и спортивные площадки, установлены уличные тренажеры, столы для настольного тенниса, парковые диваны и шезлонги. Озелененные зоны включают деревья, кустарники, цветники и газоны.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев,на территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса.

«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», — сообщил Воробьев.