Школьники и студенты Подмосковья отметили День отца

Школьники и студенты Московской области вместе с семьями участвовали в спортивных, кулинарных и интеллектуальных мероприятиях ко Дню отца, который отмечается в третье воскресенье октября, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В преддверии Дня отца «Навигаторы детства» совместно с Движением Первых провели мероприятия Всероссийской акции «Папа может». Советники директоров по воспитанию и педагоги объединили учащихся и родителей для спортивно-интеллектуального соревнования с эстафетами и активными играми.

Участники онлайн-флешмоба «Спасибо, папа!» публиковали в социальных сетях фотографии отцов и дедушек из семейных архивов, дополняя их теплыми историями и воспоминаниями.

На кулинарном поединке мужские команды готовили традиционные семейные блюда. Дочери, мамы и бабушки оценивали вкус, оригинальность подачи и чистоту рабочего места. Затем участники собрались за общим столом, чтобы попробовать угощения.

Для младших школьников организовали игру «Устами младенца: Папина версия». Классы разделились на команды, в которые вошли ученики и их отцы или дедушки. Советники директоров по воспитанию зачитывали забавные детские объяснения знакомых понятий, а участники угадывали слова.

Всероссийский проект «Навигаторы детства» реализуется Росдетцентром при поддержке министерства просвещения Российской Федерации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что партнерство между культурой, спортом и малым бизнесом приносит другое качество в дома культуры и места детского отдыха и образования.

«Для нас очень важно партнерство между культурой, спортом, малым бизнесом, всем тем, что приносит другое качество в парки, детские школы искусств, ДК. Хочется, чтобы в каждом городе нашего Подмосковья были люди, которые отдают свою душу, силу, стремление сделать местом притяжения тот или иной кружок или творческое занятие. Я хочу, чтобы такие встречи и такой обмен мнениями позволял каждому из нас расти. Учиться—всегда важно, всегда полезно», — заявил Воробьев.