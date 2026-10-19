Более 1,1 млн жителей Подмосковья привились от гриппа

Вакцинацию против гриппа в Московской области прошли более 1,1 млн человек с начала прививочной кампании. Бесплатные прививки доступны в поликлиниках и на выездных площадках, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В Подмосковье продолжается прививочная кампания против гриппа. Жители могут пройти вакцинацию в поликлиниках по месту прикрепления и на предприятиях. Для взрослых также работают мобильные комплексы, которые выезжают в оживленные места, а для детей прививки организованы и в образовательных учреждениях.

«Вакцинация — наиболее эффективный способ защиты от гриппа и его осложнений. Особенно важно своевременно привиться людям из групп риска: детям, пожилым гражданам, беременным женщинам и пациентам с хроническими заболеваниями», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, с начала кампании прививку от гриппа сделали более 1,1 млн жителей региона.

Вакцинация проводится бесплатно. Записаться на прививку в поликлинике можно через чат-бот «Денис» в мессенджере «МАКС», региональный портал госуслуг «Здоровье», по телефону горячей линии 122 или через приложение «Добродел Здоровье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.