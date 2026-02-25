В ГД внесли законопроект обращения из-за риска получения Киевом ядерного оружия

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что комитет Госдумы по международным делам внес на рассмотрение палаты парламента законопроект обращения к парламентам Великобритании и Франции, Европарламенту и ООН в связи с информацией о планах Лондона и Парижа передать Украине ядерное оружие, сообщает ТАСС .

Ранее Служба внешней разведки РФ заявила, что Лондон и Париж хотят передать Киеву ядерную бомбу. При этом в Лондоне отрицают наличие планов передать ядерное оружие киевскому режиму. В Кремле прокомментировали реакцию властей Франции и Британии на данные российских спецслужб.

«Комитет по международным делам подготовил и внес на рассмотрение проект обращения к Нацсобранию Франции, Палате общин Великобритании, Европарламенту и ООН в связи с информацией СВР о планах Парижа и Лондона по поставкам компонентов ядерного оружия Киеву», — сказал Слуцкий.

Парламентарий назвал «реальной угрозой третьей мировой» намерения Лондона и Парижа. Преступные планы по передаче ядерного оружия киевскому режиму необходимо «вскрыть и нейтрализовать».

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.