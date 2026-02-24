В Лондоне отрицают наличие планов передать ядерное оружие Киеву

Представитель премьер-министра Великобритании Кира Стармера заявил, что у Лондона нет планов по передаче ядерного оружия Украине. Об этом заявил телеканал Sky News, сообщает ТАСС .

По словам представителя Лондона, в новостях о том, что Франция и Великобритания работают над передачей Киеву ядерного оружия, якобы «нет правды». Также он напомнил про высказывание Стармера, что Великобритания «продолжит усилия по достижению справедливого и долгосрочного мира» на Украине.

Ранее Служба внешней разведки РФ заявила, что Лондон и Париж хотят передать Киеву ядерную бомбу. Речь идет о скрытой передаче Украине европейских комплектующих, оборудования и технологий в этой сфере.

После этих новостей в министерстве иностранных дел России заявили, что размещение таких вооружений на территории Украины недопустимо. Такой шаг может подорвать международный режим нераспространения ядерного оружия.

