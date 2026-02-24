сегодня в 18:22

МИД: РФ работает над вразумлением Британии и Франции по ЯО для Украины

В министерстве иностранных дел России прокомментировали информацию пресс-бюро Службы внешней разведки РФ о том, что власти Франции и Великобритании хотят передать Украине ядерное оружие. Там назвали такой шаг эскалационным, он может подорвать международный режим нераспространения ядерного оружия, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Украинские политики говорили о возвращении стране ядерного оружия. От него, по словам киевских чиновников, государство «опрометчиво» отказалось во время присоединения к Договору о нераспространении ЯО. Также там говорят о размещения ядерного оружия США на своей территории.

Позиция РФ по этому поводу остается категоричной. Размещение таких вооружений на территории Украины недопустимо.

Помощь Киеву в получении ядерного оружия классифицируют, как прямую угрозу безопасности России критического порядка. На это будет дан жесткий отпор.

«Мы вновь предупреждаем о рисках прямого военного столкновения ядерных держав и, соответственно, о его потенциально тяжелейших последствиях», — отметила глава МИД РФ.

Россия проводит работу на международных площадках, чтобы образумить власти Великобритании и Франции.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.