Великобритания и Франция осознали, что ситуация на Украине не оставляет шансов для победы над Россией. Страны нашли «выход» и решили, что Киеву нужно «вундерваффе» — атомная или «грязная» бомба, сообщает Служба внешней разведки РФ.

По мнению Лондона и Парижа, в этом случае Украина сможет претендовать на более выгодные условия для завершения конфликта. При этом Берлин отказался участвовать в этой авантюре.

Сейчас Британия и Франция решают вопросы о предоставлении и доставке на Украину такого оружия. Киеву хотят тайно передать европейские комплектующие и другие технологии. Рассматривается вариант малогабаритной боевой части TN75 от баллистической ракеты подводных лодок М51.1.

Обе страны-заговорщицы осознают, что подобные действия нарушают нормы международного права и могут привести к разрушению мировой системы нераспространения ядерного оружия. Поэтому они стараются, чтобы его появление на Украине выглядело как собственная разработка Киева.

«Подобные крайне опасные планы Лондона и Парижа свидетельствуют о потере у них чувства реальности. Там зря надеются избежать ответственности. Тем более что все тайное неизбежно станет явным», — предупредили в СВР.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.