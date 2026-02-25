Песков: было бы странно, если бы Британия и Франция подтвердили планы по Украине

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал реакцию властей Франции и Британии на данные российских спецслужб о передаче Украине ядерного оружия.

Ранее Служба внешней разведки РФ заявила, что Лондон и Париж хотят передать Киеву ядерную бомбу. Речь идет о скрытой передаче Украине европейских комплектующих, оборудования и технологий в этой сфере. При этом в Лондоне отрицают наличие планов передать ядерное оружие киевскому режиму.

«В данном случае было бы странно предполагать, что они бы хором подтверждали (планы передачи такого оружия-ред.)», — сказал Песков в интервью корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину, который опубликовал видео в своем Telegram-канале.

Официальный представитель Кремля добавил, что Москва опирается на информацию от российской разведки, а не на «голословные данные» Запада.

