В ФРГ задержали подозреваемого в убийстве экс-советника Януковича в Испании

В Германии правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в убийстве бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича, сообщает пресс-служба испанской полиции.

Предполагаемый исполнитель убийства юриста Андрея Портнова был задержан в Хайнсберге. Сотрудникам полиции выдали орден на проведение обысков по месту жительства задержанного. Расследование уголовного дела продолжается.

Согласно данным испанского телеканала Antena 3, подозреваемым оказался гражданин Украины.

21 мая 2025 года Портнова расстреляли в городе Посуэло-де-Аларкон (пригород Мадрида). Бывший замглавы администрации Януковича получил 9 огнестрельных ранений, в том числе контрольный в голову. В результате полученных ранений 51-летний политик скончался на месте. Ход расследования по делу об убийстве Портнова был засекречен.

