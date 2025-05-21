Четыре пули в грудь, одна в голову: экс-советника Януковича застрелили в Испании

Недалеко от Мадрида рядом со школой убили 52-летнего мужчину. Погибшим оказался бывший советник экс-президента Украины Андрей Портнов, утверждает радио Cadena SER .

Политика расстреляли в городе Посуэло-де-Аларкон примерно в 09:15 по местному времени. Портнов получил пять огнестрельных ранений — четыре в грудь и одно в голову.

Утверждается, что политика убил киллер на мотоцикле, который находился у ворот школы. Расстреляв жертву, убийца скрылся.

«Хотя ни одна из гипотез не исключена, опрошенные источники предполагают, что это может быть сведение счетов», — говорится в статье.

Ранее спецслужбы Украины расследовали Портнова на предмет «связей с Россией». Экс-советник Виктора Януковича также был внесен в черный список Евросоюза за «нецелевое использование государственных средств и нарушения прав человека на Украине», добавляет издание.