Жителей Подмосковья предупредили о сильном дожде предстоящей ночью
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В Московской области местами прогнозируется сильный дождь с 22 часов 11 октября до 10 часов 12 октября, сообщает ГУ МЧС РФ по региону.
Жителей призвали к бдительности.
Им посоветовали при сильном дожде постараться по возможности остаться дома или в укрытии. На улице лучше использовать зонт, плащ, резиновые сапоги. При передвижении следует быть внимательными, осматривать участки пути перед собой, так как дорога может оказаться размытой. Еще не следует находиться вблизи рекламных щитов и слабо закрепленных конструкций.
Водителям рекомендовали припарковать авто около обочины и переждать ливень.
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