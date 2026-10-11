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Жителей Подмосковья предупредили о сильном дожде предстоящей ночью

Общество

Фото - © Медиасток.рф

В Московской области местами прогнозируется сильный дождь с 22 часов 11 октября до 10 часов 12 октября, сообщает ГУ МЧС РФ по региону.

Жителей призвали к бдительности.

Им посоветовали при сильном дожде постараться по возможности остаться дома или в укрытии. На улице лучше использовать зонт, плащ, резиновые сапоги. При передвижении следует быть внимательными, осматривать участки пути перед собой, так как дорога может оказаться размытой. Еще не следует находиться вблизи рекламных щитов и слабо закрепленных конструкций.

Водителям рекомендовали припарковать авто около обочины и переждать ливень.

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