сегодня в 15:21

4 человека пострадали в ДТП с микроавтобусом и «Газелями» в Богородском округе

На 41-м км дороги М-7 «Волга» в Богородском округе столкнулись микроавтобус ГАЗ, два грузовых авто «Газель» и FAW, а также легковой Ford, пострадали четыре человека, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Подмосковью.

Авария произошла в 11:35 в воскресенье. Предварительно, в салоне маршрутки было 19 пассажиров. Четверо из них обратились за медпомощью.

Сотрудники ГАИ выясняют все обстоятельства массового ДТП. По результатам начатой проверки будет принято решение в установленном законом порядке.

Ранее человек погиб в дорожной аварии в Новосибирской области. Мужчина за рулем ВАЗ-2109, предварительно, при выезде на главную дорогу не уступил Mitsubishi Lancer.

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