Дело об убийстве экс-советника Януковича засекретили в Испании

Портнова расстреляли накануне примерно в 09:15 по местному времени в городе Посуэло-де-Аларкон. Бывший замглавы администрации Виктора Януковича получил 9 огнестрельных ранений, в том числе контрольный в голову. В результате полученных ранений 51-летний политик скончался на месте.

В статье отметили, что в настоящее время испанские правоохранительные органы разыскивают трех подозреваемых, среди которых киллер. После расправы стрелок скрылся с места преступления.

Из материала следует, что следователи тщательно изучают записи с камер видеонаблюдения, установленных на прилегающей к школе территории. Кроме того, проводятся судебно-медицинские и баллистические экспертизы.