Бывшего советника экс-президента Украины Андрея Портнова расстреляли на глазах детей и добили контрольным выстрелом в голову вблизи Мадрида, сообщает испанская газета El Mundo .

Политика расстреляли примерно в 09:15 по местному времени в городе Посуэло-де-Аларкон. Бывший замглавы администрации Виктора Януковича получил пять огнестрельных ранений. Предположительно, Портнов обладал информацией, которая могла испортить репутацию представителей киевского режима.

В статье отметили, что 51-летний политик подъехал на автомобиле к школе, в которой учатся его дети. В этот момент его расстрелял неизвестный на мотоцикле. Киллер произвел выстрелы в спину, шею, а затем добил контрольным в голову.

В настоящее время правоохранительные органы разыскивают киллера. По данным местного МВД, убийство совершил высокий мужчина худощавого телосложения.

Из материала следует, что полиция рассматривает две версии убийства Портнова: политическая деятельность и сведение счетов со стороны организованной преступности.