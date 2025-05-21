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Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник считает, что экс-советника Виктора Януковича Андрея Портнова могли убить из-за того, что он обладал информацией, которая могла испортить репутацию представителей киевского режима.

Мирошник не поверил в случайный характер убийства. Он считает, что Портнова застрелили по чьему-то приказу.

«Преступление имеет сходства с „внесудебной казнью“», — написал посол в своем Telegram-канале.

По словам Мирошника, Портнов, будучи бывшим влиятельным чиновником правления Януковича, мог обладать данными, способными испортить «безупречную репутацию» отдельных украинских чиновников. Либо же он мог обладать информацией, представляющей опасность для окружения президента Украины Владимира Зеленского.

52-летнего экс-депутата Рады Портнова убили возле школы в пригороде Мадрида 21 мая. Предварительно, в него выстрелили около пяти раз. Убийцы скрылись.