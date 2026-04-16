сегодня в 03:21

Финляндия разместит 112 самоходных орудий на границе с Россией

Минобороны Финляндии разместило заказ на 112 самоходных гаубиц K9 Thunder южнокорейского производства, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на издание Army Recognition.

После получения этой партии общее количество подобных установок в финской армии достигнет 208 единиц.

Новые орудия калибра 155 мм будут размещены вдоль границы с Россией. В Хельсинки отметили, что данная закупка является частью программы по замене устаревшей техники и модернизации сухопутных войск.

