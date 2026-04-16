Финляндия разместит 112 самоходных орудий на границе с Россией

Общество

Минобороны Финляндии разместило заказ на 112 самоходных гаубиц K9 Thunder южнокорейского производства, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на издание Army Recognition.

После получения этой партии общее количество подобных установок в финской армии достигнет 208 единиц.

Новые орудия калибра 155 мм будут размещены вдоль границы с Россией. В Хельсинки отметили, что данная закупка является частью программы по замене устаревшей техники и модернизации сухопутных войск.

