Дочь создателя персонажей «Ну, погоди!» хочет получить на них права

Дочь художника Светозара Русакова, который придумал персонажей мультсериала «Ну, погоди!», намерена зарегистрировать в России два товарных знака с изображениями волка и зайца, сообщает РИА Новости .

Заявки на регистрацию товарных знаков с образами волка и зайца из «Ну, погоди!» поступили в Роспатент в апреле. В качестве заявителя выступает Ирина Русакова.

В случае успешной регистрации она сможет создавать мультфильмы, а также продавать игрушки, косметику, мороженое и соки с изображением персонажей.

В настоящее время права на героев принадлежат АО «Киностудия „Союзмультфильм“».

