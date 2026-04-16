Самые высокие зарплаты в строительстве: сколько предлагают бурильщикам в России

Эксперты сравнили средние предложения зарплаты в строительной отрасли в январе–марте 2025 и 2026 годов и определили наиболее высокооплачиваемые профессии. Топ возглавили бурильщики — в среднем работодатели предлагали им 200 тыс. рублей в месяц (+60% за год), сообщили РИАМО в пресс-службе «Авито Работы».

Эти специалисты задействованы в бурении скважин под фундаменты и инженерные коммуникации. В основном компании ищут сотрудников с опытом работы на буровых установках, знанием техники безопасности и готовностью к вахтам.

При этом средние зарплатные предложения рассчитаны для бурильщиков со стажем 1–3 года и представляют собой усредненные вилки, заявленные в описании вакансий. Большинство предложений предполагают вахтовую работу, в итоге заработок может отличаться.

Затем в топе самых высокооплачиваемых профессий в строительстве идут сварщики. У них средние предлагаемые зарплаты в первой четверти 2026 года достигали 180 760 рублей в месяц (+70% за год). Они работают с металлоконструкциями, трубопроводами и каркасами зданий. В вакансиях чаще отмечается, что нужно наличие профильного удостоверения, опыт работы с различными видами сварки и умение читать техдокументацию.

Замыкают топ-3 монолитчики, которым в I квартале 2026 года предлагали в среднем 172 142 рубля в месяц (+20% за год). Специалисты участвуют в создании бетонных конструкций — от фундамента до несущих элементов зданий. Они собирают металлический каркас из арматуры, который придает прочность конструкции, готовят формы для заливки бетона.

Также в лидерах по предлагаемым средним зарплатам строители (144 367 рублей в месяц, +61% за год) и арматурщики (135 847 рублей в месяц, +31% за год).

«Строительная отрасль остается одной из ключевых точек роста спроса на рабочие кадры. Работодатели готовы существенно увеличивать зарплатные предложения, чтобы привлечь и удержать специалистов с прикладными навыками — особенно в сегментах, связанных с инфраструктурным и промышленным строительством. В целом за год средние предлагаемые зарплаты для группы строительных и ремонтных профессий выросли на 18% и достигли 127 097 рублей в месяц», — сказал директор бизнес-направления «Авито Работы» Андрей Кучеренков.

Он уточнил, что параллельно растет интерес соискателей к некоторым строительным профессиям, но в отдельных сегментах потребность в квалифицированных специалистах по-прежнему остается высокой.

