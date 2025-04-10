сегодня в 05:59

В Эстонии приняли законопроект о праве военным топить подозрительные суда

Парламент Эстонии принял законопроект, который позволит силам обороны и ВМС применять силу к любым судам, подозреваемым в целях повредить подводные кабели и другие эстонские объекты инфраструктуры, и в крайнем случае их топить, передает агентство « Прайм » со ссылкой на France Presse.

Отмечается, что эта мера должна укрепить безопасность страны на море.

Законопроект должен вступить в силу после подписания президентом и обнародования.

Ранее финские власти задержали нефтяной танкер Eagle S по подозрению в порче подводных кабелей в Балтийском море. Энергокабель EstLink 2, проложенный по дну Финского залива между Финляндией и Эстонией, отключили в аварийном порядке.

Позже выяснилось, что китайское судно могло повредить еще один подводный кабель между Швецией, Литвой, ФРГ и Финляндией. Шведские спецслужбы были склонны считать действия экипажа умышленным. Они заявляли, что капитан корабля мог работать на российских силовиков.