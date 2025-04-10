В Эстонии приняли законопроект о праве военным топить подозрительные суда
Парламент Эстонии принял законопроект, который позволит силам обороны и ВМС применять силу к любым судам, подозреваемым в целях повредить подводные кабели и другие эстонские объекты инфраструктуры, и в крайнем случае их топить, передает агентство «Прайм» со ссылкой на France Presse.
Отмечается, что эта мера должна укрепить безопасность страны на море.
Законопроект должен вступить в силу после подписания президентом и обнародования.
Ранее финские власти задержали нефтяной танкер Eagle S по подозрению в порче подводных кабелей в Балтийском море. Энергокабель EstLink 2, проложенный по дну Финского залива между Финляндией и Эстонией, отключили в аварийном порядке.
Позже выяснилось, что китайское судно могло повредить еще один подводный кабель между Швецией, Литвой, ФРГ и Финляндией. Шведские спецслужбы были склонны считать действия экипажа умышленным. Они заявляли, что капитан корабля мог работать на российских силовиков.