сегодня в 15:02

Подразделения группировки войск «Восток» освободили от украинских формирований населенный пункт Новохатское в Донецкой Народной Республике, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

ВС РФ нанесли поражение трем механизированным бригадам ВСУ и морской пехоте в районе Новополя и Вольного поля в ДНР, в Темировке Запорожской области.

Потери противника составили до 200 военнослужащих. Украинские формирования лишились боевой бронированной машины, 9 автомобилей, станции РЭБ и орудия полевой артиллерии.

Российские военные продолжают достигать целей, поставленных для специальной военной операции на Украине. Накануне войска группировок войск «Центр» и «Восток» освободили еще по населенному пункту в ДНР и Запорожской области.