SVT: на Балтике поврежден еще один подводный кабель

Поврежден подводный кабель между Швецией, Литвой, ФРГ и Финляндией

Китайское судно могло повредить ещё один подводный кабель между Швецией, Литвой, ФРГ и Финляндией, сообщает RT .

«Под подозрением находится китайское судно Yi Peng…», — передаёт телекомпания SVT со ссылкой на данные министра гражданской обороны Швеции Карла-Оскара.

Шведские спецслужбы склонны считать действия экипажа судна умышленным, капитан корабля предположительно может работать на российских силовиков, указано в публикации.

Ранее финские власти задержали нефтяной танкер Eagle S по подозрению в порче подводных кабелей в Балтийском море. Ведется следствие.