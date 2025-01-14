SVT: на Балтике поврежден еще один подводный кабель
Поврежден подводный кабель между Швецией, Литвой, ФРГ и Финляндией
Китайское судно могло повредить ещё один подводный кабель между Швецией, Литвой, ФРГ и Финляндией, сообщает RT.
«Под подозрением находится китайское судно Yi Peng…», — передаёт телекомпания SVT со ссылкой на данные министра гражданской обороны Швеции Карла-Оскара.
Шведские спецслужбы склонны считать действия экипажа судна умышленным, капитан корабля предположительно может работать на российских силовиков, указано в публикации.
Ранее финские власти задержали нефтяной танкер Eagle S по подозрению в порче подводных кабелей в Балтийском море. Ведется следствие.