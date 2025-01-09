В Финляндии проводят экспертизу поднятого со дна Финского залива якоря Eagle S

Правоохранительные органы Финляндии проводят техническую экспертизу якоря, который может принадлежать задержанному по подозрению в повреждении подводных кабелей танкеру Eagle S, сообщает РИА Новости .

«Якорь проходит техническую экспертизу, в том числе на предмет того, принадлежит ли он танкеру Eagle S», — заявил старший следователь Центральной криминальной полиции Ристо Лохи.

Согласно пресс-релизу финской полиции, якорь имеет длину около 4 м, ширину 2,5 м и весит 11 тонн. Он был найден вблизи от места, где танкеру было приказано поднять его на судно. В настоящее время полицейские выясняют, как и в какой момент якорь оторвался от цепи.

В правоохранительных органах добавили, что общая длина волочения якоря по морскому дну составляет почти 100 км.

Ранее энергокабель EstLink 2, проложенный по дну Финского залива между Финляндией и Эстонией, отключили в аварийном порядке. По подозрению в повреждении кабеля был задержан нефтяной танкер Eagle S под флагом Островов Кука.