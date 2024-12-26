Силовики Финляндии задержали подозреваемый в повреждении кабелей связи танкер

Сотрудники полиции и приграничной службы Финляндии провели задержание танкера с нефтью под флагом Островов Кука. Он подозревается в нанесении урона подводному кабелю Estlink 2 и еще двум аналогичным объектам, расположенным между Финляндией и Эстонией, сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Силовики провели задержание судна Eagle S. Его сопроводят в территориальные воды Финляндии, где оно будет находиться, пока проводится расследование.

Европейская телекомпания Yle со ссылкой на данные сервиса MarineTraffic, который позволяет отслеживать движение судов, заявила, что Eagle S резко замедлилось тогда, когда был поврежден кабель между Эстонией и Финляндией. Корабль, предположительно, принадлежит компании Caravella из Объединенных Арабских Эмиратов.

В четверг эстонские компании сообщили, что между их страной и Финляндией были повреждены три коммуникационных кабеля. Они пролегают в Финском заливе.