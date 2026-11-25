Система «Безопасный регион» в Московской области пополнилась 1518 видеокамерами в октябре 2026 года. Их разместили в общественных местах, на социальных объектах и в подъездах многоквартирных домов, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

Места установки камер определяют межведомственные рабочие группы, действующие в каждом городском округе. Видеонаблюдение обеспечивает дополнительные меры защиты жителей.

Больше всего камер в октябре установили в Одинцовском и Богородском городских округах, Волоколамском муниципальном округе, а также в городских округах Пушкинский, Балашиха, Коломна, Королев, Солнечногорск и Долгопрудный.

Всего к системе «Безопасный регион» в Подмосковье подключено 178,2 тыс. камер. В октябре видеонаблюдение помогло раскрыть 276 преступлений и составить 269 протоколов об административных правонарушениях.

«Видеозаписи становятся незаменимым инструментом для расследования преступлений и разбора спорных ситуаций, что в конечном итоге способствует повышению уровня защищенности граждан и созданию более комфортной и безопасной городской среды на территории региона», — отметил руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области в ранге министра Кирилл Карасев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что система «Безопасный регион» очень важна для Подмосковья, так как позволяет оперативно мониторить ситуацию в том числе в отдаленных территориях. Система нацелена не только на выявление правонарушений, но и на контроль общественных пространств.

«Мы пошли гораздо дальше. Сегодня и в большинстве дворов работа эта продолжается, а также в особо удаленных местах мы имеем возможность пользоваться видеонаблюдением, системой распознаванием лиц. Все это принципиально важно», — сказал Воробьев.