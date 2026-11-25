В МВД заявили, что автомобилистам все равно нужно возить с собой бумажные права

Официальный представитель МВД России Ирина Волк предупредила водителей о нюансах предъявления электронных прав и посоветовала возить с собой бумажные документы.

Согласно правилам дорожного движения, водитель обязан иметь при себе водительское удостоверение соответствующей категории или подкатегории, регистрационные документы на транспортное средство (кроме мопедов), а при наличии прицепа — и на прицеп (кроме прицепов к мопедам). По требованию сотрудников полиции он должен передавать им документы для проверки.

В том числе гражданин может предъявить водительское удостоверение в электронном виде — через QR-код в мессенджере МАКС, интегрированном с «Госуслугами». Чтобы воспользоваться функцией, водителю нужно открыть вкладку «Транспорт» в разделе «Цифровой ID» и показать код инспектору.

Однако такое возможно исключительно при наличии устойчивой мобильной интернет-связи. Иногда это условие не может быть соблюдено из-за отсутствия зоны покрытия интернета на некоторых участках или временного ограничения связи, технических работ и т. д.

В таких случаях водители обязаны передавать для проверки сотруднику полиции водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства на бумажном носителе. МВД рекомендует водителям всегда иметь их при себе.

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