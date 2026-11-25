В России объяснили, зачем на «Мисс Вселенной» нужно умение формулировать мысли

Директор национального конкурса «Мисс Россия» Анастасия Беляк рассказала, что нужно конкурсанткам «Мисс Вселенной», чтобы добиться успеха. Оказалось, что одной красоты мало, сообщает РБК .

«Невозможно понять, что у них за душой, когда они просто вышли в купальнике на сцену», — отметила Беляк.

Она рассказала, что каждая конкурсантка дает серьезное интервью. У девушек спрашивают о гражданской позиции, что они сделали для общества и какой вклад планируют внести в будущем. Их ответы помогают определить состав финалисток.

Анастасия Беляк сопровождала на конкурс «Мисс Вселенная» российскую участницу Александру Сташкевич. Девушка уверено прошла в полуфинал и поразила всех своим образом Золотой рыбки по мотивам сказки Александра Пушкина во время выхода на подиум в национальных костюмах. Однако войти в топ-30 участниц конкурса российская красотка не смогла.

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