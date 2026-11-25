В России объяснили, зачем на «Мисс Вселенной» нужно умение формулировать мысли
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Директор национального конкурса «Мисс Россия» Анастасия Беляк рассказала, что нужно конкурсанткам «Мисс Вселенной», чтобы добиться успеха. Оказалось, что одной красоты мало, сообщает РБК.
«Невозможно понять, что у них за душой, когда они просто вышли в купальнике на сцену», — отметила Беляк.
Она рассказала, что каждая конкурсантка дает серьезное интервью. У девушек спрашивают о гражданской позиции, что они сделали для общества и какой вклад планируют внести в будущем. Их ответы помогают определить состав финалисток.
Анастасия Беляк сопровождала на конкурс «Мисс Вселенная» российскую участницу Александру Сташкевич. Девушка уверено прошла в полуфинал и поразила всех своим образом Золотой рыбки по мотивам сказки Александра Пушкина во время выхода на подиум в национальных костюмах. Однако войти в топ-30 участниц конкурса российская красотка не смогла.
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