Компании и ученые Подмосковья представили продукцию и разработки в Узбекистане

Производители продуктов и напитков, а также ученые Московской области приняли участие в деловой миссии российских экспортеров агропромышленного комплекса в Ташкенте. Организаторами выступили центр «Агроэкспорт» и Минсельхоз России, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

На площадке миссии работали демонстрационная витрина и дегустационная зона. Продукцию представили мясокомбинат «Павловская Слобода» из Истры, «ТК «Мираторг»» из Домодедова, «Евразийская алкогольная группа» из Раменского, производитель рыбной продукции «Фуд Тим» из Дмитрова и «Маревен Фуд Сэнтрал» из Серпухова. На стенде «Калинова Родника» показали продукцию завода «Фонте Аква ПК» из Дмитровского округа.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталий Мосин отметил, что рынок Узбекистана перспективен для производителей продуктов, напитков, пищевых ингредиентов и научных организаций региона. Деловые миссии помогают находить партнеров среди зарубежных торговых сетей и дистрибьюторов и расширять поставки в Центральную Азию.

Круглые столы посвятили селекции, семеноводству, сотрудничеству в науке и образовании, работе с гостинично-ресторанным сектором, розницей и электронной коммерцией. В обсуждениях участвовали руководители профильных ведомств Узбекистана, компании и ассоциации.

Специалисты Федерального исследовательского центра картофеля имени А. Г. Лорха из Люберец и российские экспортеры семян обсудили переход от торговли к научной кооперации и совместным исследованиям. Участники отметили, что объединение научных, производственных и кадровых ресурсов поможет внедрять российские семена, адаптированные к условиям Узбекистана.

Помимо компаний со стендами, образцы продукции представили еще более 25 российских производителей. За три дня состоялось более 400 двусторонних встреч и переговоров о закупках продовольствия.

По данным регионального Минсельхозпрода, рынок Узбекистана интересен экспортерам зерновых и зернобобовых, напитков, рыбы и морепродуктов, удобрений, масложировой, мясной, молочной, кондитерской и другой готовой продукции.

Чтобы на полках магазинов всегда были качественные продукты, по нацпроекту «Продовольственная безопасность» поддерживают развитие отечественного агропромышленного комплекса. Большое внимание уделяют кадрам: в отрасль активно привлекают молодежь и поощряют специалистов, вовлеченных в реализацию ключевых проектов АПК: для них предусмотрены дополнительные выплаты и помощь с приобретением жилья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что доля региона в общем товарообороте между РФ и Республикой Узбекистан составляет около 8%. Показатель Подмосковья в товарообороте достиг 833 млн долларов.

«Товарооборот между Московской областью и Республикой Узбекистан достиг 833 миллионов долларов США Это в два раза больше, чем в 2020 году», — сказал Воробьев ходе II совета регионов Российской Федерации и Республики Узбекистан.