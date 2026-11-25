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В Ступине убирают снег у ледового дворца

Сотрудники спортивной школы имени В. М. Боброва 25 ноября расчищают территорию ледового дворца в Ступине. Работы начались в 5:30 утра и продолжаются из-за непрекращающегося снегопада.

В Ступине сотрудники спортивной школы имени В. М. Боброва убирают снег у ледового дворца на проспекте Победы, владение 8, строение 1. Работы начались 25 ноября в 5:30 утра. В первую очередь рабочие расчистили основные проезды и автомобильные стоянки.

В уборке задействованы два трактора — «Беларус 82.1» и более мобильный «Беларус 320». Еще четыре человека очищают входные группы и дорожки лопатами.

Начальник хозяйственного отдела спортивного объекта Владимир Печкин отметил, что уборка продолжается, поскольку снег не прекращается. Собранный в кучи снег сдвигают с дорог, чтобы он не мешал проезду транспорта и проходу людей. Внутренние дорожки и проезды обработали солью для предотвращения образования льда.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.