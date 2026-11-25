Рост тарифов и цен на необходимое может свести на нет индексацию зарплат, считает ведущий эксперт по социально-экономической политике НИЯУ МИФИ Яков Якубович, сообщает RuNews24.ru .

Якубович привел условный расчет для одинокого жителя региона: при зарплате 68,5 тыс. рублей после налога остается около 59,6 тыс. Еда, коммунальные услуги, транспорт, связь и лекарства обходятся в 32,2 тыс. — 54% дохода. Кредит с платежом 12 тыс. увеличивает расходы до 44,2 тыс., или 74%.

«Начнем с еды. По данным Росстата, в январе 2026 года на продукты пришлось больше 39% всех потребительских расходов. Последний раз так было в 2008-м, а в 2010-е доля не поднималась выше 38,5%. Это плохой знак: когда семья беднеет, она урезает все, кроме еды, и доля продуктов в бюджете растет сама собой», — пояснил Якубович.

В январе коммунальные тарифы выросли в среднем на 1,7%, с 1 октября — еще на 8–22% в зависимости от региона. По сценарным условиям Минэкономразвития, в 2027 году совокупный платеж вырастет на 8,7%.

Эксперт посоветовал проверить право на субсидию на жилищно-коммунальные услуги. Федеральный стандарт доли таких расходов в доходе составляет 22%, во многих регионах порог ниже. Он также рекомендовал не брать кредиты на текущие расходы и пересмотреть подписки и тарифы связи.

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