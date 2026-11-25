Елена Певцова, возглавляющая Университет Вернадского в Балашихе, стала лауреатом общенациональной премии «Ректор года». Награду ей вручили на открытии Девятого профессорского форума, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков вручил Елене Певцовой премию «Ректор года» на открытии Девятого профессорского форума «Роль преподавателя высшей школы в обеспечении научно-технологического лидерства России».

Премия Российского профессорского собрания отмечает руководителей за вклад в развитие высшей школы, науки и подготовку востребованных специалистов. Для аграрного образования эта задача особенно важна: агропромышленному комплексу нужны квалифицированные специалисты, управленцы, предприниматели, сотрудники в сфере цифровых технологий и развития сельских территорий.

Как отметили в Минсельхозе Московской области, Университет Вернадского готовит такие кадры почти столетие. Вуз основан в 1930 году. Сегодня около 6,5 тыс. студентов осваивают здесь программы среднего профессионального и высшего образования. Среди направлений — государственное и муниципальное управление, предпринимательство, агротуризм, информационные технологии и современные специальности агропромышленного комплекса. Стратегическая задача вуза — подготовка управленцев, способных раскрывать потенциал сельских территорий и малых городов.

Научный центр университета обеспечивает исследовательское сопровождение федеральной государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Так вуз участвует в формировании научной основы развития села.

Форум объединил представителей органов власти, ректоров, академического сообщества и бизнеса. Его программа включает пленарные заседания и тематические секции о стратегии развития высшего образования, международном сотрудничестве, научных исследованиях, цифровых технологиях и воспитательной работе в университетах.

Чтобы на полках магазинов всегда были качественные продукты, по нацпроекту «Продовольственная безопасность» поддерживают развитие отечественного агропромышленного комплекса. Большое внимание уделяют кадрам: в отрасль активно привлекают молодежь и поощряют специалистов, вовлеченных в реализацию ключевых проектов АПК: для них предусмотрены дополнительные выплаты и помощь с приобретением жилья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил председателя правления Сбера Германа Грефа, ректора МГИМО Анатолия Торкунова и ректора МФТИ Дмитрия Ливанова за поддержку и развитие образования в России и Подмосковье.

«Мы пригласили наших партнеров уважаемых, признанных, думающих. Герман Оскарович (Греф — ред.), спасибо вам, <…> вы человек смелый, я позволю себе такое определение, потому что вы предлагаете и в профессиональном образовании, и в государственном управлении искать новое и полезное, чтобы быть эффективным и конкурентоспособным. С нами сегодня Анатолий Васильевич Торкунов. Я хочу поблагодарить вас, Анатолий Васильевич, потому что <…> годы идут, а планка вашего учебного заведения находится на достойном уровне», — сказал Андрей Воробьев.