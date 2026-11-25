При обычной усталости сон и отдых возвращают силы, а при выгорании даже отпуск может не помочь. Об этом рассказала практикующий психолог и преподаватель Виктория Ковалева, сообщает КомсаNews .

«Выгорание — это глубокое физическое, психическое и эмоциональное истощение. Оно накапливается, когда человек долго тратит больше сил, чем успевает восстанавливать», — пояснила Ковалева.

Выгорание возникает не только на работе, но и в отношениях и родительстве. Риск повышают авралы, высокая ответственность, отсутствие признания и привычка жертвовать своими потребностями. Особенно уязвимы перфекционисты и люди, которым трудно отказывать другим.

Длительное выгорание может перейти в депрессивный эпизод. При устойчивых нарушениях сна и аппетита дольше двух недель психолог посоветовала обратиться к специалисту.

Для восстановления Ковалева рекомендовала снизить нагрузку, наладить сон и питание, по возможности взять отпуск. Если истощение возвращается, важно искать его причины: делегировать задачи, сокращать выматывающие контакты и отделять работу от личной жизни. Для профилактики она предложила не считать переработки нормой, отдыхать примерно по две недели раз в полгода без рабочих чатов и находить занятия без профессиональной пользы.

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