Переехавший в США актер Андрей Бурковский закрыл последний бизнес в России. Теперь он работает только на американскую аудиторию, сообщает SHOT .

Его последнее ИП прекратило деятельность в ноябре. Оно работало 17 лет. Бурковский не отказывался от ролей в российских фильмах.

Артист надеялся, что его будут приглашать сниматься. В последний раз актер появился на экране в роли профессора в фильме «Москва слезам не верит. Все только начинается» в 2025 году.

Ранее Бурковский продал четырехкомнатную квартиру в Москве, которая была его последней недвижимостью в РФ. Сейчас он живет в Штатах, там играет в театре и ведет актерские курсы, на которых зарабатывает около 2 млн рублей. При этом у семьи артиста еще есть бизнес в РФ, на котором заработано свыше 300 млн рублей за последний год.

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