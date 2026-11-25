В Солнечногорске начали расчистку дорог от снега в четыре утра

Коммунальные службы Солнечногорска 25 ноября работают в усиленном режиме из-за непрерывного снегопада, который идет второй день. Уборка дорог началась в 4:00, дворов — с 7–8 утра.

Солнечногорск, как и все Подмосковье, второй день находится под влиянием циклона. Дороги с 4:00 расчищает отдельное подразделение. Уборка дворов начинается по регламенту с 7–8 утра. Техника заходит туда позже, поскольку припаркованные автомобили еще мешают работе.

Рано утром на линию вышли 40 тракторов, 20 коммунальных машин и вспомогательная техника. Дворы убирают 135 дворников, также задействованы 300 дорожных рабочих. До 20:00 планируют объехать все населенные пункты, сдвинуть снег, промести проезды щетками и провести противогололедную обработку. Снег пока не вывозят.

В округе работают восемь машин с твердым реагентом, еще две загружают жидким. В ближайшие дни группировку усилят вдвое за счет новой техники. Остановочные павильоны уже почистили, но уборка пешеходных путей отстает — эти работы усилят. Особое внимание уделяют остановкам и тротуарам. Детские площадки по регламенту очищают на вторые-третьи сутки.

До конца года коммунальным службам будет помогать подрядная организация. С Нового года по поручению губернатора округ перейдет на собственные ресурсы. Жителей просят направлять замечания на горячую линию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки. Специфика заключается в том, что, если не многие, то заметное количество наших жителей уже перешло на летнюю резину. И, учитывая такую аварийность, опасность, точнее аварии, нужно держать ухо востро», — сказал Воробьев.