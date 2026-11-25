Ремонт всех 100 подъездов, запланированных на 2026 год по программе «Мой подъезд», завершили в городском округе Клин, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В Клину завершили годовой план ремонта по программе «Мой подъезд»: обновили 100 подъездов. Программа действует с 2016 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Работы по программе включают восстановление козырьков и ступеней, ремонт и покраску металлических конструкций, замену дверей. В подъездах также обновляют стены и потолки, устраняют повреждения полов или полностью меняют плитку, устанавливают светильники, кабель-каналы, почтовые ящики и оконные блоки.

Ремонт контролируют профильные специалисты областного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору. Чтобы провести работы в подъезде, собственникам необходимо на общем собрании утвердить их перечень, оформить решение протоколом и направить его в управляющую компанию для исполнения.

«В этом году ремонт по программе «Мой подъезд» запланирован в 3 095 подъездах региона. Сотрудники министерства контролируют график проведения работ на всех этапах», — ранее сообщил министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.