Обновление сквера «Технический сад» площадью два гектара в Егорьевске планируют завершить в 2027 году, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

В Егорьевске продолжают благоустройство общественной территории «Технический сад». Проект охватывает два гектара и направлен на создание удобного пространства для прогулок и досуга жителей.

В сквере обустроят пешеходные маршруты с новым покрытием, проложат водоснабжение и систему водоотведения. Для комфорта и безопасности в темное время суток установят фонари и камеры видеонаблюдения.

На территории появятся скамейки, мусорные контейнеры, детские игровые и спортивные площадки. Здесь также установят навигационные указатели, легкие павильоны и малые архитектурные формы. Для уединенного отдыха предусмотрены деревянные настилы, беседки и навесы. Завершат благоустройство высадкой деревьев и кустарников.

Работы планируют закончить в 2027 году. Проект реализуют по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обустройства парков и организации там мероприятий.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. <…>. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал Воробьев.