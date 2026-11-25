Действующих и будущих агропредпринимателей Московской области приглашают пройти опрос «Экспорт: куда обратиться за поддержкой 2026». Ответы помогут оценить потребности бизнеса и подготовить предложения по улучшению мер поддержки, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Опрос «Экспорт: куда обратиться за поддержкой 2026» проводит Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». К участию приглашают действующих и будущих агропредпринимателей Московской области.

Исследование поможет выяснить, какие меры государственной поддержки известны экспортерам и какие инструменты наиболее востребованы у бизнеса. На основе ответов специалисты РЭЦ оценят актуальные запросы компаний и подготовят предложения по совершенствованию системы поддержки.

Заполнение анкеты займет до пяти минут. Пройти опрос можно онлайн на сервисе «Яндекс Формы». Участникам предложат рассказать об опыте экспортных поставок, использовании господдержки, в том числе субсидий, и ответить, какую помощь предприятие может получить от Группы РЭЦ, а также на другие профильные вопросы.

В Минсельхозпроде Московской области отметили, что обратная связь от агробизнеса помогает сделать поддержку экспорта понятнее и эффективнее. Это важно как для компаний, уже поставляющих продукцию за рубеж, так и для тех, кто только планирует выход на внешние рынки.

При поддержке национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» российские предприниматели могут бесплатно пользоваться десятками сервисов и получать сотни услуг — от расчета бизнес-плана до льготного кредитования. Компании сводят к минимуму издержки, в разы повышая производительность и прибыль, получают гранты на перспективные технологические стартапы, осваивают эффективное управление в условиях постоянных изменений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поделился достижениями региона в развитии селекции и семеноводства. Он также рассказал о потенциале в сфере экспорта.

«У нас доля сельхозпродукции в региональном валовом продукте — всего 5%. Но при этом мы занимаем 5 место в стране по экспортному потенциалу», — отметил Воробьев.