В Подольске капитально отремонтировали насосную станцию «Товарная», обеспечивающую водой Климовск. Об этом сообщил глава городского округа Подольск Григорий Артамонов в своем Telegram-канале .

На объекте обновили восемь фильтров обезжелезивания и насосное оборудование, автоматизировали процессы и привели в порядок территорию. Как отмечается, пять лет назад качество воды было главной проблемой микрорайона, сейчас жалобы практически исчезли.

«Но на одном объекте не останавливаемся. Чтобы вода доходила до потребителей без потерь и аварий, заменили девять километров трубопроводов в сторону Кленово-Чагадаевского узла и еще шесть километров вдоль улицы Симферопольской. Это позволило создать кольцевую систему водоснабжения. Осталось соединить трубопровод под Симферопольской. Завершим этот этап уже в первом квартале 2027 года», — отметил Григорий Артамонов

Параллельно ведется работа над химическим составом воды и экологией. На Деснинской станции готовят к запуску новую станцию водоподготовки мощностью 46 тыс. куб. м в сутки — это заметно снизит жесткость воды. На очистных сооружениях на Домодедовском шоссе уже смонтировали два современных декантера по 45 кубометров в час каждый для более эффективной очистки стоков.

В Подмосковье по Народной программе реализуется крупнейшая в истории региона программа модернизации ЖКХ. За пять лет реконструировано 500 объектов тепло- и водоснабжения, проложено порядка тысячи километров новых теплосетей, построено и отремонтировано более 500 объектов питьевого водоснабжения в 48 округах, модернизировано 15 крупных очистных сооружений.

«Продолжим эту работу в Подольске. Наша главная цель, чтобы любые перемены люди чувствовали в повседневной жизни», — подчеркнул Григорий Артамонов.