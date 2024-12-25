Между Эстонией и Финляндией снова отключился один из двух энергокабелей

Энергокабель EstLink 2, который проложен по дну Финского залива между Финляндией и Эстонией, отключили в аварийном порядке, сообщает ТАСС .

Ка отметил эстонский оператор нацэлектросетей Elering, причина отключения энергокабеля сейчас неизвестна. Финский и эстонский операторы работают, чтобы побыстрее установить причину произошедшего сбоя.

До конца дня 26 декабря Elering планирует использовать резервные мощности. Их обычно задействуют в случае подобных сбоев, чтобы компенсировать электричество, которое перестало поступать по EstLink 2. В случае длительного отключения с 27 декабря энергокабель заменят на другие генерирующие мощности.

Между Финляндией и Эстонией было проложено два комплекта подводных силовых кабелей. У EstLink 2 был сбой в январе этого года. Его восстановили только в сентябре.