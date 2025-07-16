Депутат Иванов: потерявшего речь бойца СВО не хотят увольнять со службы

Участник СВО во время службы пережил инсульт и потерял речь. Однако его не могут уволить из армии из-за того, что мужчина не прошел военно-врачебную комиссию (ВВК). Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы Максим Иванов.

У военного произошел инсульт, когда он находился на передовой. Из-за этого он по сей день не может разговаривать. В связи с состоянием здоровья мужчине проблематично служить.

Из-за того, что боец не прошел ВВК, его не могут уволить из армии. Не прошел он комиссию из-за того, что, по мнению специалистов, он не долечен.

По словам депутата, военного не могут долечить: его направляют то к неврологам, то к психиатрам. Те лишь разводят руками и перенаправляют друг другу.

«Причем все шаги подтверждены документами с печатями. Замкнутый круг, все как бы правы. Крайним оказался боец», — написал Иванов.

В итоге депутат направил запрос в Главное военно-медицинское управление Минобороны России. В ситуации будут разбираться. Пока что потерявший речь боец продолжает служить, потому что «по документам иначе никак».

Ранее подполковника из зоны СВО оставили без компенсации военной пенсии. Офицер выполнял боевые задачи несколько месяцев, но не получил выплаты.