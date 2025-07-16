Эксперты РЭО изучат новую технологию для подавления горения на полигонах ТКО

Пожары на полигонах — одна из самых острых проблем в сфере обращения с отходами. Российские специалисты ищут различные варианты ее решения, передает пресс-служба российского экологического оператора.

Так, отечественные специалисты разработали новый реагент ФЛАМС. Это активная минеральная добавка в виде мелкодисперсного порошка, который разводят в воде для приготовления огнетушащей суспензии. Как заявляют специалисты, взвесь получается достаточно вязкой, она удерживается на вертикальных поверхностях и внутри тела полигона ТКО.

По словам генерального директора Российского экологического оператора Ирины Тарасовой, данную технологию подавления горения предложили тюменские ученые. Ее испытывали в апреле 2025 года на полигоне в Новороссийске. Теперь ее изучит Научно-технический совет РЭО, который как раз занимается анализом, отбором и внедрением лучших практических решений в отрасль. Эксперты НТС оценят, насколько разработка эффективна и безопасна для окружающей среды.

«Данную технологию мы сравниваем с другими, оцениваем ее технологическую эффективность и экономику проектов по ее внедрению, — сообщил ответственный секретарь НТС, советник гендиректора ППК РЭО по вопросам экологического мониторинга и научно-технического развития Сергей Егоршев. — Важным моментом является вопрос наличия нормативных ограничений при внедрении новых технологий. Если предлагаемые решения по мнению НТС заслуживают поддержки, мы будем инициировать соответствующие изменения».

Научно-технический совет ППК РЭО работает с 2020 года и объединяет ведущих отраслевых экспертов, ученых и инженеров. Его цель — выявление передовых технологий, которые помогут сделать сферу обращения с отходами безопасной, устойчивой и соответствующей национальным целям в области экологии.